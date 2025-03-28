На Украине заявили о невозможности выполнить план мобилизации

Суд на Украине оправдал военкома за невыполнение плана, потому что нет ресурсов

Суд в Винницкой области оправдал начальника отдела призыва местного территориального центра комплектования (ТЦК), обвиняемого в невыполнении плана по мобилизации. Об этом сообщило издание «Страна.ua», ссылаясь на данные судебного реестра.

Мурованокуриловецкий районный суд признал невиновным руководителя подразделения по рекрутингу, который смог призвать лишь 10 человек из установленных 40. Чиновник отрицал свою вину, заявив, что в районе исчерпаны «человеческие ресурсы» для мобилизации.

Публикация появилась на фоне распространения в сети видео, где сотрудники украинских военкоматов принудительно задерживают мужчин призывного возраста. На кадрах часто фиксируются случаи применения физической силы, после чего людей увозят в микроавтобусах.

28 марта сообщалось, что возле Голосеевского территориального центра комплектования в Киеве произошла драка после агрессивных действий сотрудников центра в отношении блогеров.

В этот же день депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу заявил, что действующая система мобилизации в стране основана на «рабовладельческих принципах».

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