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Губернатор Ленобласти рассказал Путину о поддержке участников СВО в регионе

Губернатор Ленобласти Дрозденко доложил Путину о мерах поддержки участников СВО
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил о реализуемых в регионе мерах поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В Ленинградской области сегодня 84 региональные меры поддержки участников СВО, членов их семей и особенно детей. Это касается и обучения, и поступления в высшие учебные заведения, в техникумы. Мы даже выплачиваем специальную именную стипендию всем ребятам», — сказал глава региона.

Дрозденко добавил, что для реализации всех целей власти Ленинградской области в 2024 году выделили 9,4 млрд рублей.

В ходе встречи Путин оценил показатели развития региона, назвав одной из проблем уровень доходов жителей региона. Также на встрече президент России поддержал намерение Дрозденко идти на выборы, которые пройдут осенью текущего года.

Ранее Путин оценил продолжительность жизни в Ленобласти.

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