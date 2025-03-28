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Россия вернула тела 43 погибших военных

Депутат Саралиев: Россия вернула тела 43 погибших в зоне СВО военнослужащих
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Алексей Куденко/РИА Новости

Россия вернула тела 43 погибших в зоне СВО военнослужащих. Об этом сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в интервью РБК.

Днем 28 марта стало известно, что Украина получила тела 909 погибших военнослужащих ВСУ. Украинской стороне передали тела с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского и Запорожского направлений, а также из моргов, расположенных на территории России.

19 марта в Минобороны РФ сообщили, что Россия и Украина в результате переговоров провели обмен пленными военнослужащими.

В ведомстве уточнили, что по итогам обмена с территории Украины были возвращены 175 российских военных. Взамен Россия передала 175 военнопленных украинской армии, 22 из которых тяжелораненые.

Ранее Россия передала Украине пятерых детей.

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