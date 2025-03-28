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Россия передала Украине тела военных ВСУ

На Украине сообщили, что она получила тела 909 военных ВСУ
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Evgeniy Maloletka/AP

Украина получила тела 909 военнослужащих ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными.

По его информации, украинской стороне передали тела с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского и Запорожского направления, а также из моргов, расположенных на территории России.

Штаб поблагодарил Международный комитет Красного Креста (МККК).

«Правоохранительные органы совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших», — сказано в сообщении.

Ранее Зеленский дал свою оценку потерь ВСУ.

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