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В рейде ДРГ в Брянской области участвовал наемник из США

Поддубный: в рейде ДРГ в Брянской области участвовал американец Дженнисон
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Гражданин США Брэдли Карл Дженнисон был идентифицирован как участник попытки прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ на территорию Брянской области в октябре 2023 года. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По данным Поддубного, Дженнисон присоединился к группе, курируемой начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), в 2022 году. До этого американец участвовал в операциях США в Ираке и Афганистане.

«Дженнисон — не первый иностранный наемник, замешанный в провокациях против России. Его опыт в «горячих точках» использовался для подготовки диверсий», — отметил военкор.

27 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что свыше 3000 иностранцев принимают участие в боевых действиях на стороне Украины.

23 марта британская газета The Times писала, что американцы, воюющие на Украине на стороне украинской армии, выступают за прекращение огня.

Ранее сообщалось, что Зеленский потерял контроль над частью украинской армии.

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