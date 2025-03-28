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Израиль ударил по пригороду на южной окраине столицы Ливана

Самолеты Израиля нанесли два удара по пригороду Хадас на южной окраине Бейрута
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Thaier Al-Sudani/Reuters

Самолеты Израиля нанесли два мощных удара по пригороду Хадас на южной окраине Бейрута. Об этом пишет ТАСС.

По словам корреспондента агентства, ракетные удары нанесли по наземным целям. С места авианалета в небо поднимаются столбы дыма.

Утром в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) написали, что военные наносят удары по террористическим объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

По данным издания New York Times, Израиль призвал жителей района недалеко от Бейрута эвакуироваться.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ нанести удары по десяткам объектов «Хезболлы» в Ливане в ответ на ракетные обстрелы. В канцелярии Нетаньяху добавили, что правительство Ливана несет полную ответственность за все происходящее на его территории.

23 сентября прошлого года Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Вооруженные силы Ливана в боевые действия не вступали, при этом обстрелу подвергалось ливанское приграничье и юг Бейрута. Целью атак ЦАХАЛ были названы инфраструктурные объекты «Хезболлы».

Ранее стало известно о подготовке Израилем масштабной операции в Газе.

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Операция Израиля в Ливане
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