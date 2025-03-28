Минобороны: системы ПВО сбили два МиГ-29 ВСУ и 1160 беспилотников за неделю

За прошедшую неделю системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины (ВСУ), а также 1160 беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Помимо этого, по данным ведомства, системы ПВО уничтожили 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Накануне Минобороны сообщило, что над Белгородской и Воронежской областями уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Для уничтожения БПЛА были задействованы дежурные средства противовоздушной обороны, отметили в ведомстве.

26 марта в силовых структурах сообщили, что подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил России уничтожили свыше десяти украинских военнослужащих и канадский военный броневик «Сенатор» в окрестностях села Гончаровка в Курской области. Техника была уничтожена к западу от населенного пункта, уточнили силовики.

Ранее ВСУ уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа».