Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Системы ПВО за неделю сбили два украинских МиГ-29 и 1160 беспилотников

Минобороны: системы ПВО сбили два МиГ-29 ВСУ и 1160 беспилотников за неделю
close
Olga Sokolova/Global Look Press

За прошедшую неделю системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины (ВСУ), а также 1160 беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Помимо этого, по данным ведомства, системы ПВО уничтожили 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Накануне Минобороны сообщило, что над Белгородской и Воронежской областями уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Для уничтожения БПЛА были задействованы дежурные средства противовоздушной обороны, отметили в ведомстве.

26 марта в силовых структурах сообщили, что подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил России уничтожили свыше десяти украинских военнослужащих и канадский военный броневик «Сенатор» в окрестностях села Гончаровка в Курской области. Техника была уничтожена к западу от населенного пункта, уточнили силовики.

Ранее ВСУ уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами