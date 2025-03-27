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Минобороны РФ заявило об уничтожении девяти БПЛА над двумя регионами

Минобороны России: над Белгородской и Воронежской областями сбили девять дронов
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Евгений Биятов/РИА Новости

Над Белгородской и Воронежской областями уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

В период с 20:50 до 22:00 по московскому времени были сбиты шесть дронов над территорией Воронежской области, три беспилотника — над Белгородской областью, отметили в ведомстве.

Для уничтожения БПЛА были задействованы дежурные средства противовоздушной обороны.

Незадолго до этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на подлете к Воронежу были сбиты несколько беспилотников. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

Telegram-канала SHOT заявил, что ВСУ стали применять свой новый ударный дрон FP-1, который несет на себе до 60 кг взрывчатки. Обломки таких беспилотников были найдены в Воронежской, Саратовской, Московской, Калужской и Тульской областях после массовых атак 24 января и 11 марта.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Медведев предложил защищаться от беспилотников лазерным оружием.

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Атаки БПЛА на Россию
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