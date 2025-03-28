МО РФ: ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 320 военнослужащих

Министерство обороны России сообщило, что в Курской области за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 320 военнослужащих.

Также были уничтожены пять бронемашин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, два квадроцикла, станция радиоэлектронной разведки, а также три пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 70 700 военнослужащих, 402 танка, 327 боевых машин пехоты (БМП) и другую технику.

28 марта Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили село Гоголевка в Суджанском районе Курской области. Кроме того, они нанесли удар по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Накануне стало известно, что военнослужащие ВС РФ установили российский триколор на государственном погранично-пропускном пункте в Судже на границе Курской области с Сумской областью Украины.

Ранее подразделения группировки войск «Север» уничтожили десант ВСУ в Курской области.