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СК обвинил военных ВСУ в сбросе взрывчатки на эвакуировавшихся жителей Суджи

СК: ВСУ сбросили с БПЛА взрывчатку на пытавшихся эвакуироваться жителей Суджи
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Shutterstock/FOTODOM

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в марте с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сбросили взрывчатку на пытавшихся эвакуироваться жителей Суджи Курской области. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«В связи с нападением украинских боевиков на гражданских лиц в Курской области Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)», — сказала представитель ведомства.

По данным следствия, в результате атаки три человека получили ранения. В рамках предварительного расследования следователи установят причастных украинских военных и привлекут их к ответственности, отметили в СК.

Несколькими часами ранее СК сообщил, что двоих служащих ВСУ приговорили к 14 годам лишения свободы за теракт в Курской области. Первые три года они проведут в тюрьме, а остальную часть срока — в колонии строгого режима.

Ранее СК назвал число иностранцев, воюющих на стороне Украины.

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