Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинским военным дали 14 лет колонии за теракт в Курской области

СК: двоим служащим ВСУ дали по 14 лет колонии за теракт в Курской области

Двоих служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) приговорили к 14 годам лишения свободы за теракт в Курской области. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета (СК) РФ в Telegram-канале.

Как установил суд, в сентябре прошлого года Анатолий Смитюха и Сергей Магула с оружием вторглись на территорию Российской Федерации. В селе Веселое Курской области они запугивали местных, занимали дома, препятствовали эвакуации гражданского населения, а также, по данным суда, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению.

Фигурантов задержали российские военные. Уточняется, что первые три года Смитюха и Магул проведут в тюрьме, а остальную часть срока — в колонии строгого режима.

В конце февраля этого года российский суд приговорил четверых солдат ВСУ Павла Олексюка, Сергея Горбаченко, Юрия Андрейченко и Григория Ляшенко к лишению свободы в колонии строгого режима за теракт в Курской области. По версии следствия, военнослужащие 64-го стрелкового батальона 44-й мехбригады украинских войск незаконно вторглись в российский регион, запугивали местное население, мешали его эвакуации, стреляли по мирным людям и солдатам Вооруженных сил РФ. Олексюка приговорили к 16 годам колонии, остальных — к 15.

Ранее суд в Ростове-на-Дону вынес приговор инженеру-конструктору ОПК за госизмену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами