Украинским военным дали 14 лет колонии за теракт в Курской области

СК: двоим служащим ВСУ дали по 14 лет колонии за теракт в Курской области

Двоих служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) приговорили к 14 годам лишения свободы за теракт в Курской области. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета (СК) РФ в Telegram-канале.

Как установил суд, в сентябре прошлого года Анатолий Смитюха и Сергей Магула с оружием вторглись на территорию Российской Федерации. В селе Веселое Курской области они запугивали местных, занимали дома, препятствовали эвакуации гражданского населения, а также, по данным суда, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению.

Фигурантов задержали российские военные. Уточняется, что первые три года Смитюха и Магул проведут в тюрьме, а остальную часть срока — в колонии строгого режима.

В конце февраля этого года российский суд приговорил четверых солдат ВСУ Павла Олексюка, Сергея Горбаченко, Юрия Андрейченко и Григория Ляшенко к лишению свободы в колонии строгого режима за теракт в Курской области. По версии следствия, военнослужащие 64-го стрелкового батальона 44-й мехбригады украинских войск незаконно вторглись в российский регион, запугивали местное население, мешали его эвакуации, стреляли по мирным людям и солдатам Вооруженных сил РФ. Олексюка приговорили к 16 годам колонии, остальных — к 15.

Ранее суд в Ростове-на-Дону вынес приговор инженеру-конструктору ОПК за госизмену.