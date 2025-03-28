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Российские военные вступили в бой с силами специальных операций ВСУ в Курской области

ТАСС: бойцы РФ ведут бои с подразделениями сил спецопераций ВСУ в курском Гуево
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные продолжают освобождение села Гуево Курской области от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Наши мотострелки продолжают освобождение Гуева. Боевые действия уже идут в центре населенного пункта. Российским бойцам противостоят наиболее подготовленные вражеские части ССО», — заявил источник агентства.

До этого сообщалось, что российские военные взяли в клещи село Гуево в Курской области. Они продвинулись вглубь фронта по направлению к северо-западным и северо-восточным окраинам населенного пункта, охватив его с двух сторон и перекрыв трассу снабжения подразделений ВСУ.

Офицер группировки ВС РФ «Север» отметил, что в данный момент российская артиллерия наносит удары по украинским позициям в районе спиртзавода.

27 марта исполняющий обязанности начальника инженерной службы полка «Юг» с позывным Пегас сообщил, что солдаты ВСУ подорвались на своем же минном поле во время бегства из населенного пункта Викторовка под Суджей.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли одну из двух переданных Британией редчайших бронемашин.

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