Бойцы Вооруженных сил Украины подорвались на своем же минном поле во время бегства из населенного пункта Викторовка под Суджей. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности начальника инженерной службы полка «Юг» с позывным Пегас.
Военный отметил, что противник подрывался на собственных минных полях по незнанию. ВСУ из-за этого понесли потери в колесной и гусеничной технике, а также в экипаже и десанте, заключил он.
До этого сообщалось, что российские военные взяли в клещи село Гуево в Курской области. Они продвинулись вглубь фронта по направлению к северо-западным и северо-восточным окраинам населенного пункта, охватив его с двух сторон и перекрыв трассу снабжения подразделений ВСУ.
25 марта РИА Новости сообщало, что в Курской области бойцы 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» отразили попытку контратаки Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли одну из двух переданных Британией редчайших бронемашин.