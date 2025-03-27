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Бойцы ВСУ при бегстве из Курской области подорвались на своем же минном поле

ТАСС: ВСУ при бегстве из-под Суджи подорвались на своем же минном поле
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Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины подорвались на своем же минном поле во время бегства из населенного пункта Викторовка под Суджей. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности начальника инженерной службы полка «Юг» с позывным Пегас.

Военный отметил, что противник подрывался на собственных минных полях по незнанию. ВСУ из-за этого понесли потери в колесной и гусеничной технике, а также в экипаже и десанте, заключил он.

До этого сообщалось, что российские военные взяли в клещи село Гуево в Курской области. Они продвинулись вглубь фронта по направлению к северо-западным и северо-восточным окраинам населенного пункта, охватив его с двух сторон и перекрыв трассу снабжения подразделений ВСУ.

25 марта РИА Новости сообщало, что в Курской области бойцы 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» отразили попытку контратаки Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли одну из двух переданных Британией редчайших бронемашин.

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