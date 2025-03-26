ВСУ потеряли одну из двух переданных Британией редчайших бронемашин

Российские военные уничтожили в Курской области одну из двух переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) Великобританией бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) CRARRV. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В Курской области уничтожена редчайшая БРЭМ CRARRV (Challenger Armoured Repair and Recovery Vehicle) ВСУ, которая эксплуатируется совместно с танками Challenger 2», — говорится в сообщении.

Авторы Telegram-канала уточнили, что это одна из немногих машин, которая может ремонтировать и восстанавливать британские танки Challenger 2 прямо в полевых условиях. На вооружении у самой Великобритании таких БРЭМ всего 80 штук.

До этого стало известно об уникальной технике Вооруженных сил России, которую они используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По данным «Известий», в распоряжении российской армии есть беспилотная платформа наземного типа «Сюрприз-эвакуация».

Сообщалось, что военные РФ используют ее для логистических задач. В частности, доставляют боеприпасы, продукты и воду бойцам на линии боевого соприкосновения. Также гусеничный транспортер можно использовать для вывоза раненых или ведения огня. В зависимости от задач его оснащают либо колесным прицепом, либо боевым модулем с пулеметами или гранатометами.

Ранее в зоне СВО заметили уникальный советский пулемет Никитина-Соколова.