Российские военные взяли в клещи село в Курской области

РИА: ВС РФ взяли в клещи село Гуево в Курской области

Российские военные взяли в клещи село Гуево в Курской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на офицера группировки ВС РФ «Север».

«Двадцать второй мотострелковый полк группировки войск «Север», развивая наступление в Курской области, овладел укрепленными позициями ВСУ и взял в клещи населенный пункт Гуево», — сказал он.

По его данным, российские штурмовики продвинулись вглубь фронта по направлению к северо-западным и северо-восточным окраинам населенного пункта, охватив его с двух сторон и перекрыв трассу снабжения подразделений ВСУ, которые оказались практически полностью заблокированными в Гуево.

Военный добавил, что в данный момент российская артиллерия наносит удары по украинским позициям в районе спиртзавода.

25 марта РИА Новости сообщало, что в Курской области бойцы 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» отразили попытку контратаки Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли одну из двух переданных Британией редчайших бронемашин.