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Путин перечислил элиту Вооруженных сил РФ

Путин: к элите ВС РФ относятся морская пехота, десантники и спецназ
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Морская пехота является элитой Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с моряками атомной подлодки «Архангельск», пишет ТАСС.

«[Морская пехота] относится, без всякого преувеличения, к элите вооруженных сил, так же как и десантники, так же как спецназ», — сказал глава государства.

По его словам, моряки «воюют отлично».

Президент отметил, что и другие подразделения ВС РФ «набрали очень хорошие обороты».

Также на встрече Путин заявил, что Генштаб Минобороны РФ утвердил программу реорганизации морской пехоты, в рамках которой бригады морской пехоты ВС РФ будут увеличены до дивизий. По его словам, в этом году планируется создать две дивизии, включая и 155-ю бригаду, в 2026 году тоже две, а в 2027-м — одну.

До этого президент подчеркнул, что в настоящее время «на всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил». Он сообщил, что Луганская народная республика освобождена на 99%, а Донецкая народная республика, Херсонская и Запорожская области — свыше 70%.

Ранее Путин заявил, что российские войска добьют ВСУ.

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