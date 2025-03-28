В Воронежской области сообщают о взрывах

Местные жители сообщают о взрывах над Воронежской областью. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Местные жители рассказали SHOT, что было слышно от трех до пяти сильных взрывов в районе Электроаппаратного завода города Россошь. Видны яркие вспышки в небе. Предварительно, сработала система ПВО. Официальной информации о разрушениях и пострадавших нет», — сообщает издание.

Вечером 27 марта губернатор региона Александр Гусев сообщил, что в Воронежской области продолжается атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Незадолго до этого сообщалось, что ВСУ стали применять свой новый ударный дрон FP-1, который несет на себе до 60 кг взрывчатки. По данным Telegram-канала SHOT, обломки таких беспилотников были найдены в Воронежской, Саратовской, Московской, Калужской и Тульской областях после массовых атак 24 января и 11 марта.

Ранее регионы России меньше чем за час атаковали 28 дронов ВСУ.