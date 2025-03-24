Регионы России меньше чем за час атаковали 28 дронов ВСУ

Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале о том что над регионами страны меньше чем за час были ликвидированы 28 украинских БПЛА.

В ведомстве заявили, что они были сбиты силами ПВО (противовоздушной обороны) с 22:20 до 23:10. Большую их часть (17) уничтожили над Ростовской областью, еще шесть — над Воронежской областью, четыре ликвидировали над Белгородской областью, а один дрон попытался атаковать Брянскую область.

В ночь на 22 марта в Ростовской области уже отражали атаку украинских беспилотников. В Ростове-на-Дону в многоэтажном доме на улице Горсоветская были повреждены 16 квартир, пострадали два человека. Дрон протаранил их квартиру на 17-м этаже в жилищном комплексе «Свобода». Пострадали мужчина (у него повреждены конечности) и женщина. Обоих посекло осколками от окон. В городе ввели режим ЧС почти сразу после атаки беспилотников, потом его действие расширили еще на три района области.

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.