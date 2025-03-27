В Воронежской области отражают атаку беспилотников

Гусев: более шести БПЛА уничтожили в Воронежской области

В Воронежской области продолжается атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, отражением атаки в одном из южных районов области занимаются дежурные средства противовоздушной обороны.

Гусев подчеркнул, что на данный момент было обнаружено и уничтожено более шести дронов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

27 марта Гусев сообщил, что в пригороде Воронежа уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Незадолго до этого сообщалось, что ВСУ стали применять свой новый ударный дрон FP-1, который несет на себе до 60 кг взрывчатки. По данным Telegram-канала SHOT, обломки таких беспилотников были найдены в Воронежской, Саратовской, Московской, Калужской и Тульской областях после массовых атак 24 января и 11 марта.

Ранее регионы России меньше чем за час атаковали 28 дронов ВСУ.