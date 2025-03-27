ТАСС: ВСУ несут крупные потери у Олешни и КПП «Суджа» в Курской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Олешни, Гоголевки и пограничного перехода «Суджа» в Курской области несут крупные потери из-за действий российских войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что на этих участках действуют подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также военнослужащие с боевым опытом из других штурмовых подразделений.

Собеседник агентства добавил, что у пограничного перехода российские военные продолжают «перемалывать» переброшенные резервы ВСУ.

До этого сообщалось, что российские военные взяли в клещи село Гуево в Курской области. Они продвинулись вглубь фронта по направлению к северо-западным и северо-восточным окраинам населенного пункта, охватив его с двух сторон и перекрыв трассу снабжения подразделений ВСУ.

25 марта РИА Новости сообщало, что в Курской области бойцы 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» отразили попытку контратаки Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли одну из двух переданных Британией редчайших бронемашин.