Белоусов заявил о поступлении новейших подводных крейсеров на вооружение РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов рассказал о развитии российских подводных сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ со ссылкой на текст поздравления военнослужащих с Днем моряка-проводника.

«На вооружение поступают новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта «Борей-А», многоцелевые атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» с гиперзвуковыми ракетными комплексами «Циркон», — сказал министр.

По его словам, российские подлодки выполняют задачи во всех частях мирового океана, даже подо льдами Арктики.

19 марта Белоусов в военной форме поздравил военнослужащих с Днем моряка-проводника. В своем выступлении глава Минобороны РФ подчеркнул исключительную важность и сложность службы экипажей подводных лодок, отметив их высокую ответственность в обеспечении безопасности страны. Особое внимание в обращении уделено роли подводных сил в ходе специальной военной операции. Белоусов напомнил, что крылатые ракеты «Калибр», применяемые для поражения целей на Украине, запускаются в том числе с субмарин.

Ранее в США российский «Борей» назвали лучшей подлодкой на планете.