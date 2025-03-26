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Медведев предложил защищаться от беспилотников лазерным оружием

Медведев предложил применять лазерные комплексы для защиты от беспилотников
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Минобороны России/YouTube

Для защиты от беспилотных летательных аппаратов необходимо развернуть высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны (ПВО), включая лазерное оружие. Об этом заявил заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев во время поездки в Центральный федеральный округ, пишет ТАСС.

«Необходимо в кратчайшие сроки развернуть высокоэффективные комплексы ПВО, включая и те комплексы, которые могут использовать новые физические принципы», — отметил он.

Медведев уточнил, что имеет в виду «комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера».

В феврале стало известно, что в России разработали систему обнаружения и подавления беспилотников с искусственным интеллектом «Купол», направленную на защиту предприятий. Он состоит из сертифицированного и декларированного оборудования — станции радиоэлектронной разведки «Эхо» и станции радиоэлектронного подавления «Трель».

В конце января генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что в России на нескольких гражданских объектах начали создавать посты FPV-охраны для контроля периметра и воздушного пространства. Они разработаны с учетом опыта специальной военной операции и способны дать отпор «воздушным хулиганам», отметил глава ЦКБР.

Ранее в России создали систему безопасности «Пятница» для защиты объектов от дронов.

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