Медведев предложил защищаться от беспилотников лазерным оружием

Для защиты от беспилотных летательных аппаратов необходимо развернуть высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны (ПВО), включая лазерное оружие. Об этом заявил заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев во время поездки в Центральный федеральный округ, пишет ТАСС.
«Необходимо в кратчайшие сроки развернуть высокоэффективные комплексы ПВО, включая и те комплексы, которые могут использовать новые физические принципы», — отметил он.
Медведев уточнил, что имеет в виду «комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера».
В феврале стало известно, что в России разработали систему обнаружения и подавления беспилотников с искусственным интеллектом «Купол», направленную на защиту предприятий. Он состоит из сертифицированного и декларированного оборудования — станции радиоэлектронной разведки «Эхо» и станции радиоэлектронного подавления «Трель».
В конце января генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что в России на нескольких гражданских объектах начали создавать посты FPV-охраны для контроля периметра и воздушного пространства. Они разработаны с учетом опыта специальной военной операции и способны дать отпор «воздушным хулиганам», отметил глава ЦКБР.
Ранее в России создали систему безопасности «Пятница» для защиты объектов от дронов.