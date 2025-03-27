На подлете к Воронежу сбили еще несколько беспилотников

Гусев сообщил, что на подлете к Воронежу уничтожили еще несколько дронов

На подлете к Воронежу уничтожили еще несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами противовоздушной обороны в одном из районов области на подлете к Воронежу уничтожено еще несколько БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 22:22 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, отметил Гусев. В регионе сохраняется опасность атаки дронов, уточнил он.

Незадолго до этого Гусев сообщил, что в пригороде Воронежа уничтожили несколько беспилотников. Для ликвидации дронов задействовали дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы, добавил он.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.