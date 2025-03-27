В пригороде Воронежа уничтожили беспилотники ВСУ

В пригороде Воронежа уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в пригороде Воронежа были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении, опубликованном в 21:03 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил Гусев. В регионе сохраняется опасность атаки дронов, добавил он.

Незадолго до этого сообщалось, что ВСУ стали применять свой новый ударный дрон FP-1, который несет на себе до 60 кг взрывчатки. По данным Telegram-канала SHOT, обломки таких беспилотников были найдены в Воронежской, Саратовской, Московской, Калужской и Тульской областях после массовых атак 24 января и 11 марта.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Медведев предложил защищаться от беспилотников лазерным оружием.