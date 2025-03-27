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Зеленский посетовал, что ему не удалось «дожать США»

Зеленский расстроился, что «не дожал США» по лицензии на ЗРК Patriot
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Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский расстроился, что «не дожал США» по лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом политик заявил на пресс-конференции, которую транслировал всеукраинский телемарафон.

«К сожалению, так и не дожали США, чтобы получить лицензию на производство Patriot. Почему? Потому что это очень долго», — заявил он.

Зеленский отметил, что якобы каждый день по украинской инфраструктуре наносятся ракетные удары, однако «это очень сложно объяснить людям, которые живут в другом мироощущении».

12 марта сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа ясно дала понять, что не будет продолжать поддержку Украины в тех же масштабах, как было при экс-главе Белого дома Джо Байдене. При этом в Кремле подчеркивали, что старых запасов оружия и техники, которые уже есть у Киева, хватит надолго. Подробнее о том, чего могут лишиться ВСУ без поддержки Вашингтона, — в материале «Газеты.Ru».

В свою очередь издание The Financial Times писало, что страны Европы могут предоставить Украине свои ракетные комплексы SAMP-T в качестве аналога американским системам ПВО Patriot после приостановки помощи Киеву со стороны Америки.

Ранее Зеленский заявил, что россияне — динозавры и хотят его съесть.

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