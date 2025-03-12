Patriot и HIMARS в Европе нет: какого оружия может лишиться Украина без США?

Администрация Дональда Трампа ясно дала понять, что не будет продолжать поддержку Украины в тех же масштабах, как было при Джо Байдене. Неясно, как далеко Трамп готов зайти: просто прекратить выделения новых пакетов помощи или отказаться даже от технической поддержки уже поставленного оружия. В любом случае, удар по ВСУ от изменения политики США будет чувствительным — но не таким смертельным, как можно было бы ожидать. Как признал Дмитрий Песков, старых запасов хватит надолго, а главным образом Украина лишится противоракетной обороны и HIMARS.

Все данные в статье взяты из открытых источников, в первую очередь из новостей об объявлении пакетов помощи Украине. Здесь не учитывается помощь, поставляемая непублично, к которой могут относиться, например, многие системы связи и РЭБ.

Автомобили и легкая бронетехника

На фронте современной войны невозможно обойтись без большого количества автомобилей. На них солдаты доезжают из тыла до позиций, перевозят боеприпасы и раненых, используют для маневров и разведки, а при острой необходимости — и для атаки вражеских позиций. В целом для этих задач годятся гражданские УАЗы «буханки» и пикапы, но куда лучше подходят бронеавтомобили повышенной проходимости специальной конструкции.

close MRAP M1224 MaxxPro Jose Colon/Anadolu/Getty Images

США были безусловным лидером по поставкам техники этого типа. За три года Украине передали несколько тысяч джипов HMMWV и сотни автомобилей класса MRAP вроде M1224 MaxxPro и Cougar. MRAP отличаются от HMMWV высокой устойчивостью к минам и более толстой броней, и потому куда более ценны. И хотя США ответственны за большую часть поставок, в других странах нет дефицита подобных автомобилей. Так, две сотни MRAP Kirpi поставила Турция, Австралия — более сотни Bushmaster, Германия и Великобритания также выделили сотни MRAP разных типов. Аналогичная картина наблюдается с поставками более легких бронеавтомобилей: Канада поставляет сотни Roshel Senator, Британия — машины Husky, а Бельгия — Lynx.

Словом, даже полное прекращение американских поставок не оставит украинскую армию без колес, но необходимо учитывать, что техника такого типа не подлежит строгому экспортному контролю, и администрации Трампа предстоит приложить большие усилия, чтобы остановить ее поток. Так что, скорее всего, никуда не денутся даже HMMWV, чуть ли не самые распространенные бронеджипы в мире.

С бронетранспортерами ситуация для Украины чуть хуже. Производить их сложнее, поскольку они лучше бронированы и вооружены, чтобы быть полноценным средством ведения боя. Основным западным БТР ВСУ является американский гусеничный M113 — старая, но исключительно удачная модель, разработанная в 1960-е. Из США и других стран на Украину прибыло свыше тысячи БТР этого типа различных модификаций, в разы больше, чем машин любого другого типа. Утешением для Киева может быть тот факт, что производство запчастей для них есть не только в США.

close Немецкий БТР Boxer, поставленный на Украину в количестве нескольких штук Florian Gaertner/Global Look Press

Если Украина окончательно поругается с Трампом, она точно может попрощаться с более новыми колесными БТР Stryker, стандартными в армии США и поставленными Украине в количестве более 400 штук. В Европе есть аналогичные модели вроде немецкого Boxer или французского VBCI, или куда менее эффективные французские VAB или шведские Pbv 302, уже поставляемые Украине. Однако как запасы, так и темпы производства этих машин несопоставимы с американскими аналогами. Без масштабных инвестиций в европейские военные заводы ВСУ могут начать страдать от нехватки БТР в течение нескольких месяцев после прекращения поставок США. Украина также заявляет, что продолжает производство собственных машин БТР-4, но оно, если и существует, то идет мелкой серией.

Танки и БМП

Большая часть танков, поставленных западными странами на Украину — это советские Т-72 и их производные, чьи запасы на складах уже подошли к концу. Но в 2023 году Киев получил больше сотни Leopard-2A4/A6 более 30 M1A1 Abrams, настоящих западных танков модификации конца 1980-х — начала 1990-х годов. В этом аспекте у США колоссальное преимущество над Европой — на американских складах стоят тысячи законсервированных «Абрамсов», а заводы ведут их массовое производство, в том числе для третьих стран. Напротив, Германия после окончания Холодной войны распродала свой танковый парк и вела производство новых машин мелкими сериями. Точно так же обстоят дела с британскими Challenger-1 и -2, а французский технически продвинутый Leclerc, единственный западный танк с автоматом заряжания, вообще не планировалось выпускать сотнями и тысячами. Поэтому если США выйдут из «танковой коалиции» помощи Украине, надежд на быстрое пополнение бронетанковых сил ВСУ не останется.

Единственной надеждой ВСУ, точнее мечтой, можно считать новый немецкий танк KF51 Panther, преемник Leopard-2. Это — серьезная современная машина с системой активной защиты, способной сбивать противотанковые ракеты и FPV-дроны, которые, по мнению некоторых экспертов, и подорвали авторитет танка на современном поле боя. Вдобавок KF51 несет автоматический зенитный пулемет для борьбы с дронами и систему для запуска и управления дронами разведчиками-камикадзе. Словом, немцы постарались максимально адаптировать танк к современной войне, но самое главное, что компания Rheinmetall еще в 2023 году пообещала наладить его массовый выпуск на Украине и производить по несколько сотен в год.

close KF51 Panther, новейший немецкий танк Rheinmetall AG

Неизвестно, насколько эти планы реалистичны и не являются ли они уловкой для прикрытия поставок танков с немецких заводов, но никаких более выигрышных для Украины вариантов никто не обсуждает. Интересно также, что на оружейных выставках компания несколько раз показала гибрид — Leopard-2 с башней от KF51. Возможно, немецкие конструкторы считают это хорошим способом модернизировать старые танки, подобно тому, как был создан российский Т-90М. Он сохраняет общий облик Т-90, но использует множество технологий, разработанных для Т-14 «Армата», что сильно повышает его эффективность по сравнению с предшественниками.

Аналогично тяжелая ситуация ждет Украину с БМП. Основной «рабочей лошадкой» во многих бригадах стала американская Bradley в модификации M2A2 ODS 1990-х годов. Их Украине поставили более 300 штук, а отзывы о машине преимущественно хвалебные. Их аналогом можно считать только шведские CV90, которых Украине передали около 150, но, как и в случае с «Абрамсами», ничто не сравнится с запасами Bradley на складах. До какой-то степени ситуацию могут исправить более легкие колесные финские БМП Rosomak и устаревшие немецкие Marder 1A3, но едва ли они могут полноценно заменить американскую технику.

close БМП Lynx Rheinmetall AG

Как и в случае с танками, немцы дарят ВСУ мечту. Недавно они передали Украине для испытаний сверхсовременную БМП KF41 Lynx, на которую можно установить комплекс активной защиты и другие системы противодействия дронам. В будущем Германия планирует развернуть массовое производство Lynx, и это чуть ли не единственная БМП, которая может заменить Bradley, равно как Panther может стать основным украинским танком. Слухи о способности США дистанционно отключать собственное оружие сильно преувеличены, но и Bradley, и Abrams логистически завязаны на американский ВПК, без которого серьезный ремонт машин будет затруднен.

Артиллерия и РСЗО

В этой сфере, на первый взгляд, США не являются монополистами. ВСУ оперируют более чем десятком различных типов западных гаубиц, самоходных и буксируемых. И если по поставкам буксируемых пушек Америка находится в лидерах за счет M777, то украинская самоходная артиллерия по большей части производится в Европе. Это и французские гаубицы Caesar, и польские Krab, и немецкие PzH 2000, и даже футуристическая шведская Archer, созданная для тактики «выпалить и бежать». Предметом культа в Украине стали знаменитые эксклюзивно американские HIMARS, но их полным функциональным аналогом являются M270, собственные варианты которых производятся как в Великобритании, так и в Германии.

close Самоходная гаубица Archer Swedish Army

Куда более сложный вопрос касается снарядов и ракет к этим системам. С поставками 155-мм снарядов существует большая путаница: трудно понять, сколько именно было произведено, сколько поставлено со складов, и сколько из поставленных со складов были взяты у третьих стран. Также трудно разделить планы по наращиванию производства и их выполнение, но условно можно считать, что США и Европа вносят сравнимый вклад в поставки снарядов Украине. Поэтому прекращение поставок американской амуниции неизбежно станет чувствительным ударом, но его последствия могут быть смягчены за счет поставок из третьих стран по серым схемам (например, из Кореи) и за счет роста производства в Европе.

С управляемыми реактивными снарядами M30 для HIMARS и M270 ситуация для Украины куда хуже. Можно с уверенностью сказать, что без американской помощи эти снаряды станут на Украине дефицитом, и у Европы нет способа быстро решить эту проблему. То же самое касается из баллистических ракет ATACMS: в Европе их аналогов нет, как нет их и на финальной стадии разработки. Заменой ATACMS могла бы стать собственная украинская баллистическая ракета Грiм-2/Сапсан, которую киевские власти обещают запустить в серийное производство с 2022 года, но были новости только о единичном ее применении.

Дроны и системы связи

В этой сфере дела у ВСУ обстоят лучше всего. Украина, как и Россия, является новатором в производстве беспилотных систем, многие из которых по соотношению цена/качество намного лучше западных аналогов. Ставшие знаменитыми на весь мир FPV-дроны, совершившие революцию на поле боя, производятся кустарным способом из гражданских, доступных на рынке деталей. То же самое касается бесчисленного множества разведывательных и ударных квадрокоптеров, многие из которых либо поставляются с китайских торговых площадок, либо собираются из деталей оттуда же. Аналогичная ситуация сложилась с дальнобойными БПЛА самолетного типа, которыми Украина пытается атаковать российские города и заводы — здесь ей надо опасаться гнева не Трампа, а Си Цзиньпина.

close Абонентский терминал Kymeta u8 Kymeta Corporation

Немного иначе обстоят дела на море. С 2023 года главной ударной силы Украины стали стали безэкипажные катера (БЭК), применяемые для атак кораблей и черноморского побережья. В конструкции этих БЭК нет ничего нового или хитрого, за исключением ключевого компонента — спутниковой тарелки Starlink. Благодаря этой надежной системе связи от компании SpaceX оператор может дистанционно управлять катером с помощью видеокамеры, будто играя в компьютерную онлайн-игру. Если Илон Маск внезапно отключит Starlink для Украины, возможности БЭК в одночасье сведутся к нулю.

В связи с этим французская компания Eutelsat заявила, что готовится экстренно заменить систему Starlink. Спутники этой компании могут работать с терминалом Kymeta Hawk u8, который адаптирован для работы на движущемся транспорте, внешне и функционально напоминая аналог от Маска.

Зенитные ракетные системы

Украинские запасы советских зенитных ракет почти исчерпаны или их вовсе нет, в связи с чем ядро сил ПВО Украины составляют западные ЗРК. Это касается как систем средней дальности, вроде NASAMS и IRIS-T SL, так и более дальнобойных Patriot и SAMP/T, а также многих других, некоторые из которых не стандартизованы. NASAMS использует американские ракеты AIM-120, производство которых сосредоточено в США, но немецкие IRIS-T SLS и SLM ничуть не хуже NASAMS. Прекращение поставок американских ракет создаст некоторые проблемы, но не слишком серьезные. Такие системы нужны в основном для борьбы с крылатыми ракетами и дронами, для чего годятся устаревшие и самопальные комплексы, которые можно найти по всему миру. Недавно стало известно, что Великобритания создала для Украины ЗРК Gravehawk, использующий советские ракеты «воздух-воздух» ближнего боя Р-73. В целом, дефицита ЗРК средней дальности в Европе нет.

close Ракета Aster 30 EUROSAM

Совсем иначе обстоят дела с Patriot PAC-3, созданном для защиты от баллистических ракет. PAC-3 — это уникальная американская противоракета, которая маневрирует не с помощью рулей, а за счет мощной газодинамической рулевой системы (маневровых двигателей). Благодаря этому она, как считается, способна перехватывать активно маневрирующие боевые блоки баллистических ракет в стратосфере, где обычные рули не эффективны. В какой-то степени ее может заменить франко-итальянская Aster-30, входящая в состав комплекса SAMP/T, но ее газодинамические рули уступают PAC-3, поскольку работают лишь последнюю секунду-две перед попаданием. Кроме того, темпы производства американских противоракет и европейских нельзя даже сравнивать, поэтому без Patriot в ПРО Украины появится колоссальная дыра.

Европейский Patriot: что особенного в переданной Украине ПВО SAMP/T Италия объявила о поставке Украине второй зенитной ракетной батареи SAMP/T. Первую батарею французы... 13 июня 14:15

Зато уход США почти никак не повлияет на пушечные ЗРК вроде Gepard и его современного аналога Skyranger. Они предназначены для борьбы с крылатыми ракетами и дронами без затрат дорогостоящих зенитных ракет. Skyranger также может использовать боеприпасы с программируемым временем подрыва, которые уничтожают цель облаком шрапнели.

Авиация и средства поражения

Самое суровое разочарование может ждать Украину в связи с авиацией. Долгое время считалось, что основой воздушных сил ВСУ станут F-16 — старые, но регулярно модернизируемые американские истребители, относительно легкие в управлении и эксплуатации. Однако недавно стало известно, что США прекратили техническую поддержку станций активных помех AN/ALQ-131, устанавливаемых на эти самолеты. Программное обеспечение систем РЭБ должно непрерывно обновляться производителем, поскольку противник постоянно усовершенствует алгоритмы работы собственных радаров. Без САП же современный истребитель почти всегда проиграет воздушный бой сопоставимому по возможностям истребителю противника, обладающего рабочей станцией помех.

То же самое касается арсенала оружия F-16, в первую очередь ракет AIM-120. Эта одна из самых распространенных ракет в мире, но без поставок из США и, главное, технической поддержки с их стороны, боевая ценность F-16 будет снижаться. В связи с этим западные военные эксперты обсуждают перспективы постепенной замены F-16 на французский Mirage-2000, поскольку Франция сама производит полный арсенал средств защиты и нападения к нему. Mirage-2000 можно условно считать аналогом F-16, но неизвестно, в какой модификации эти самолеты были поставлены Украине — они могут быть как лучше, так и хуже американских.

close Mirage-2000 Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Будущее планирующих бомб JDAM-ER тоже туманно. Комплекты для переоборудования обычных бомб в планирующие в основном производятся в США. С другой стороны, их производят и в Австралии, а при желании аналогичные комплекты может выпускать любая развитая страна. Зато от ухода США не пострадает украинский арсенал крылатых ракет — как собственной разработки, так и британо-французских Storm Shadow. В перспективе их может дополнить немецкая Taurus, за поставки которой выступают некоторые немецкие политики.

Таким образом, если Владимиру Зеленскому не удастся договориться с администрацией Дональда Трампа о продолжении военной помощи, Украине придется радикально пересматривать значительную часть своего арсенала, и не в сторону усиления его возможностей. Вероятно, могут существовать компромиссные варианты, при которых США прекратят поставки помощи бесплатно, но продолжат за европейские деньги. Если же нет, положение Украины окажется еще хуже, чем сейчас — если только Европа не пойдет на экстремальные меры для ее поддержки.