МАГАТЭ зафиксировало звуки обстрелов на разных расстояниях от Запорожской АЭС

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) на текущей неделе продолжали фиксировать обстрелы на различных расстояниях от станции. Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

«В течение всей недели группа [инспекторов] МАГАТЭ сообщала о том, что слышала [звуки] военных действий на разных расстояниях от ЗАЭС», — сказал Гросси.

1 марта на Запорожской АЭС с третьей попытки удалось провести ротацию миссии МАГАТЭ. Она должна была состояться еще месяц назад, но дважды ее пришлось откладывать из-за «провокаций Вооруженных сил Украины».

В итоге благодаря «напряженным консультациям» в Москве, а также содействию военных Минобороны РФ и Росгвардии удалось обеспечить безопасность для замены экспертов. Впервые маршрут ротации проходил по российской территории.

Как сообщал глава «Росатома» Алексей Лихачев, в настоящее время уровень напряженности на Запорожской АЭС и в Энергодаре не снижается. По его словам, идет очень жесткое противостояние на линии соприкосновения между российской армией и ВСУ, удары по российской стороне происходят прямо в считаных сотнях метров от территории станции.

Ранее МИД исключил передачу Запорожской АЭС Украине или другой стране.