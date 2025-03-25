МИД РФ назвал невозможной передачу контроля над ЗАЭС другой стране

МИД РФ заявил, что передача Запорожской АЭС под контроль Украины или третьих стран невозможна, как и ее совместная эксплуатация. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Возвращение станции в российскую атомную отрасль — свершившийся факт, который международному сообществу остается признать. Передача ЗАЭС или контроля над ней Украине или иным государствам исключена», — подчеркнули в МИД.

Ведомство также назвало неприемлемыми любые формы совместного управления станцией с другими странами.

По мнению украинских энергетических экспертов, на которых ссылается The New York Times, идея передачи контроля над АЭС Украины американцам невыполнима. 20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре с Трампом обсуждался дальнейший статус Запорожской АЭС. Ранее в Киеве говорили, что хотят вернуть контроль над станцией, которая с 2022 года находится под контролем России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Китае допустили, что Зеленский может подорвать украинские АЭС.