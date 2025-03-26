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Российские военные взяли под контроль два села в Запорожской области и ДНР

Минобороны РФ: российские военные освободили Мирное и Малые Щербаки
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России за сутки взяли под контроль село Мирное в Донецкой народной республике и Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, в операции по освобождению территорий участвовали группировки войск «Днепр» и «Запад». В публикации подчеркивается, что контроль над территорией Мирного стал возможен благодаря активным и решительным действиям бойцов ВС РФ.

17 марта председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал, что российские войска начали бои за два населенных пункта в Запорожской области, в том числе и за Малые Щербаки. Тогда под контроль российских военных перешли южная часть села, а также южная окраина соседнего села Щербаки.

24 марта ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры писал, что российские солдаты на Сумском направлении восстановили контроль над значительным участком государственной границы. По словам собеседника агентства, в районе Гуева военнослужащие ВС РФ продолжают зачищать от украинских войск лесополосы. Находящиеся в населенном пункте бойцы ВСУ лишены продуктов питания и боеприпасов.

Ранее Минобороны обвинило Зеленского в недоговороспособности после ударов по России.

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