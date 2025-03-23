Боец Вооруженных сил Украины ВСУ попытался спрятаться от спецназа «Анвар» под квадрокоптером, однако это его не спасло. Его историю привел Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Судя по кадру, приведенному каналом, судьба настигла мужчину под транспортным средством. Инцидент произошел в Белгородской области.

18 марта ВСУ предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков.

В оборонном ведомстве также заявили, что все атаки ВСУ были отражены, а пересечение госграницы не было допущено. В Минобороны подчеркнули, что провокация Украины накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана.

Ранее воюющие на стороне ВСУ наемники из США выступили за прекращение огня.