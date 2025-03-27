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Хуситы заявили об атаке на американскую авианосную группу

Хуситы заявили об атаке на авианосную группу США в Красном море
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Mohammed Mohammed/Global Look Press

Йеменская шиитская группировка «Ансар Аллах» (хуситы) заявила об атаке на авианосную группу США «Гарри Трумэн» в Красном море. Сообщение об этом передает телеканал Al Masirah, передает ТАСС.

В группировке заявили об ударе беспилотниками и ракетами по нескольким военным кораблям США в Красном море и американскому авианосцу USS Harry Truman. Утверждается, что удары помешали США передислоцировать свои военные корабли в южную часть Красного моря и увеличить интенсивность обстрелов Йемена.

18 марта хуситы сообщили, что нанесли третий удар по авианосцу «Гарри Трумэн».

В ночь на 16 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов: американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена. Трамп пообещал хуситам «ад, подобного которому они никогда не видели», если атаки в Красном море не прекратятся. В результате ударов более сотни человек были ранены, несколько десятков не выжили.

Ранее Трамп оценил идею уволить шефа Пентагона после утечки данных по ударам США в Йемене.

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