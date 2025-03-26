Российские военные нанесли удары по бригадам ВСУ в Сумской области

Бойцы российской группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике шести бригад и одного полка Вооруженных сил Украины в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«На Белгородском направлении... нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы, Миропольское и Петрушевка Сумской области», — отмечается в сообщении.

По данным оборонного ведомства, противник потерял до 55 военных, две бронемашины, автомобиль и артиллерийское орудие.

26 марта военный эксперт Геннадий Алехин сообщил, что бойцы ВСУ в количестве до 150 человек пытались прорваться на территорию Белгородской области на тракторах, квадроциклах и багги. Российские военные отразили эту атаку — 25 пограничников «держали оборону в течение всего минувшего дня». По словам Алехина, восьмые сутки идут ожесточенные бои в районе Демидовки, Поповки, Графовки, Прилесья. При этом он отметил, что Демидовка и Поповка превратились в «серую зону». ВСУ пока не используют тяжелую технику на данном направлении, уточнил эксперт.

18 марта ВСУ предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков. Все атаки ВСУ были отражены, а пересечение госграницы не было допущено.

Ранее сообщалось о «серьезных» резервах ВСУ для прорыва границы с Белгородской областью.