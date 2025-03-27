В Брянской области из-за атаки дронов отключилась линия электропередачи

МО РФ: в Брянской области из-за атаки ВСУ вышла из строя линия электропередачи

В Брянской области из-за атаки дронов ВСУ выведена из строя высоковольтная линия электропередачи, сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, 26 марта ВСУ с помощью дрона атаковали объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», в результате чего отключилась высоковольтная линия электропередачи.

Также около 7:00 мск 27 марта ВСУ прицельным артиллерийским огнем атаковали комплексную трансформаторную подстанцию в Брянской области.

До этого СК РФ сообщал, что украинские военные с помощью беспилотника осуществили сброс взрывного устройства на поселок Коренево в Курской области. В результате два человека, в том числе 12-летний ребенок, получили осколочные ранения.

12 марта бывший сотрудник МВД Александр Юдаев рассказал, как сбил беспилотник Вооруженных сил Украины в Подмосковье.

Юдаев рассказал, что был на даче, когда услышал звук дрона. Увидев, что беспилотник направляется в сторону города Озеры, где живет его семья, он взял ружье и вышел в поле.

Ранее стало известно, что в деревне Московской области из-за падения БПЛА повреждены ЛЭП и выгорело поле.