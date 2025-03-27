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Украинский дрон сбросил взрывное устройство на жилой дом в Курской области

СК РФ: ребенок пострадал при атаке дрона ВСУ на Коренево в Курской области
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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Украинские военные с помощью беспилотника осуществили сброс взрывного устройства на поселок Коренево в Курской области.. Об этом сообщил Следственный комитет РФ на странице в социальной сети «ВКонтакте».

По данным ведомства, населенный пункт подвергся атаке 24 марта. Целью бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал жилой дом, в котором в момент удара находились мирные граждане.

«В результате осколочные ранения получили два человека, один из них — 12-летний ребенок», — говорится в сообщении.

Из заявления следует, что еще одно взрывное устройство было сброшено на продуктовый магазин в Хомутовском районе Курской области. Как рассказали в СК РФ, пострадал один человек. Но когда именно это произошло, в публикации не уточняется.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям», — подчеркнули в ведомстве.

24 марта временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что одно из сел в Суджанском районе подверглось обстрелу со стороны ВСУ. В тот момент здесь работал корреспондент ТАСС Михаил Скуратов, который получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени. Мужчина обратился за медицинской помощью в больницу, а следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.

Ранее в Курской области подсчитали, сколько жилых домов были разрушены в результате вторжения ВСУ.

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