В Белгородской области российские военные попросили о помощи и попали на видео

Бойцы ВС России в белгородском приграничье попросили о помощи и попали на видео

Российские военнослужащие, которые отражают попытку прорыва украинских войск в белгородском приграничье, попросили о помощи, видео распространилось по сети. Ролик опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

Военные попросили подписчиков «РВ» помочь со сбором денежных средств для приобретения оборудования: тепловизоров, средств наблюдения и связи.

«Враг будет разбит, победа будет за нами», — сказал один из военнослужащих.

26 марта бойцы российской группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике шести бригад и одного полка Вооруженных сил Украины в Сумской области.

26 марта военный эксперт Геннадий Алехин сообщил, что бойцы ВСУ в количестве до 150 человек пытались прорваться на территорию Белгородской области на тракторах, квадроциклах и багги. Российские военные отразили эту атаку — 25 пограничников «держали оборону в течение всего минувшего дня». По словам Алехина, восьмые сутки идут ожесточенные бои в районе Демидовки, Поповки, Графовки, Прилесья. При этом он отметил, что Демидовка и Поповка превратились в «серую зону». ВСУ пока не используют тяжелую технику на данном направлении, уточнил эксперт.

Ранее сообщалось о «серьезных» резервах ВСУ для прорыва границы с Белгородской областью.