ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область на тракторах

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорваться на территорию Белгородской области на тракторах, российские военные отразили эту атаку. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Геннадий Алехин в своем Telegram-канале.

«Накануне ВСУ, до 150 человек, используя квадроциклы, багги, трактора, атаковали Белгородчину. Пограничники, 25 человек, держали оборону в течении всего минувшего дня», — написал он.

По его словам, восьмые сутки идут ожесточенные бои в районе Демидовки, Поповки, Графовки, Прилесья.

Алехин отметил, что пограничники отбивали все атаки — и с тыла, и с флангов.

«Вовремя подошло подкрепление, ребят вытянули», — добавил эксперт.

При этом он сообщил, что Демидовка и Поповка превратились в «серую зону». ВСУ пока не используют тяжелую технику на данном направлении, уточнил Алехин.

18 марта ВСУ предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков.

Ранее сообщалось о «серьезных» резервах ВСУ для прорыва границы с Белгородской областью.