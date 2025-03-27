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Макрон планирует позвонить Трампу после саммита в Париже

Bloomberg: Макрон намерен позвонить Трампу после саммита «коалиции желающих»
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Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить президенту США Дональду Трампу после саммита стран «коалиции желающих» помочь Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника канцелярии французского лидера.

Макрон планирует использовать встречу для обсуждения размещения европейских военных в стратегических точках по всей Украине, чтобы исключить возможное нападение на страну после достижения мира.

«По словам чиновника в его офисе, Макрон планирует позвонить Трампу после саммита, чтобы проинформировать его о том, что может сделать Европа, и потребовать от России взять на себя поддающиеся проверке обязательства по соглашению о прекращении огня», — говорится в материале агентства.

Президент Франции заявлял, что миротворцев не будут размещать на линии фронта.

Ранее Зеленский прибыл во Францию на встречу с Макроном.

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