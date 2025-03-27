Глава «Ростеха» Чемезов заявил, что Россия воюет с хорошо оснащенным противником

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью журналу «Эксперт» заявил, что Россия воюет с хорошо оснащенным противником, и никакого «шапкозакидательства» в отношении западной техники быть не должно.

«Мы внимательно смотрим трофейную продукцию. Видим ее слабые и сильные стороны. Сегодня нередко можно слышать, что зарубежная техника, мол, в подметки не годится российской. Это не так. В чем-то мы лучше, в чем-то — они», — отметил Чемезов.

Он добавил, что не стоит забывать о столкновении с серьезно оснащенным противником, фактически против России сегодня воюют 50 стран, в том числе «ведущие западные державы».

До этого управляющий директор госкорпорации «Ростех» по науке и технологиям Юрий Коптев заявил, что корпорация намерена увеличить серийный выпуск ограниченного числа моделей беспилотников.

По словам Коптева, связанные со спецоперацией события показали, что на беспилотники следует обратить особое внимание.

Ранее в «Ростехе» рассказали о необходимости заменить устаревшие самолеты до 2030 года.