В России заявили о планах увеличить серийный выпуск беспилотников

Государственная корпорация «Ростех» намерена увеличить серийный выпуск ограниченного числа моделей беспилотников. Об этом ТАСС сообщил управляющий директор госкорпорации по науке и технологиям Юрий Коптев.

«У нас сформирована комиссия, которая будет заниматься вопросами координации и взаимодействия наших холдингов, чтобы выйти на ограниченную номенклатуру беспилотников, но с огромным промышленным выпуском. Это снизит цену, повысит надежность и даст возможность нормальной эксплуатации», — сказал директор.

По словам Коптева, связанные со спецоперацией события показали, что на беспилотники следует обратить особое внимание.

Также управляющий директор отметил, что «Ростех» планирует внедрять алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) в перспективные проекты. Коптев подчеркнул, что госкорпорации необходимы вычислительные комплексы, с помощью которых можно широко применять ИИ.

В феврале стало известно, что входящий в «Ростех» холдинг «Высокоточные комплексы» увеличил производство управляемых артиллерийских боеприпасов «Краснополь-М2» в 2024 году. В госкорпорации отметили, что это не просто снаряд, а умное оружие, которое всегда попадает в цель, в том числе и подвижную.

Ранее в России разработали систему на основе ИИ, которая может защитить предприятия от беспилотников.