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В Ростехе рассказали о необходимости заменить устаревшие самолеты до 2030 года

Чемезов: России до 2030 года нужно произвести около 200 самолетов
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Marcus Brandt/Global Look Press

Россия до 2030 года должна произвести минимум около 200 самолетов, чтобы заместить устаревающие иностранные лайнеры, которые эксплуатируют российские авиакомпании, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что сегодня точное количество необходимых самолетов неизвестно, вопрос обсуждается с представителями авиакомпаний.

До это сообщалось, что корпорация «Ростех» представила российский блок лазерных гироскопов, разработанный КРЭТ. Эти устройства, используемые в бортовых инерциальных навигационных системах (БИНС), необходимы для определения изменений углов ориентации летательных аппаратов. Новые гироскопы будут установлены на самолете «Суперджет» SJ-100.

В феврале руководитель Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что российские авиакомпании будут отвечать за безопасность и подготовку экипажей, а также за техническое состояние самолетов при реализации механизма «мокрого лизинга» с зарубежными компаниями.

Ранее сообщалось, что в России сократят выпуск авиационных двигателей.

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