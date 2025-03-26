Российские военные взорвали трубу, в которой засели украинские солдаты, отказавшиеся сдаваться в плен. Об этом сообщил RT замкомандира отряда по военно-политической работе с позывным «Черкес».

Операция по ликвидации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которой руководил командир отряда с позывным «Хан», прошла летом 2024 года на Артемовском направлении в Донецкой народной республике. Российские военнослужащие шесть раз предлагали украинцам сложить оружие, но те отказывались и продолжали глушить беспилотники. Тогда боец с позывным «Декор» закинул в трубу противотанковую мину, после чего позиция была взята штурмом. В результате операции были ликвидированы 16 украинских военных.

26 марта Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России за сутки взяли под контроль село Мирное в Донецкой народной республике и Малые Щербаки в Запорожской области. В операции по освобождению территорий участвовали группировки войск «Днепр» и «Запад».

Накануне было подсчитано, что ВСУ за все время боевых действий в Курской области потеряли свыше 70 тысяч бойцов, 402 танка, 327 боевых машин пехоты и много другой военной техники.

Ранее Минобороны обвинило Зеленского в недоговороспособности после ударов по России.