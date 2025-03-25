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Минобороны РФ обвинило Зеленского в недоговороспособности после ударов по России

МО: атаками на энергообъекты РФ Зеленский подтверждает недоговороспособность
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Ежедневные атаки украинской армии на энергетическую инфраструктуру России подтверждают недоговороспособность президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявило Минобороны России.

«Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений», — говорится в сообщении.

В заявлении Минобороны также указано, что 24 марта на фоне проходивших в Эр-Рияде переговоров между Россией и США Украина пыталась атаковать ударным беспилотником Глебовское подземное хранилище газа в Крыму.

Центральной темой российско-американской встречи стало обеспечение безопасности судоходства в Черном море. В ходе нее стороны также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры. Переговоры продлились в общей сложности 12 часов.

Госдеп США заявлял, что Вашингтон «никогда еще не был так близок к достижению мира, находясь всего в одном вздохе от завершения конфликта».

Ранее над акваторией Черного моря перехватили украинский беспилотник.

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