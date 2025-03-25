Ежедневные атаки украинской армии на энергетическую инфраструктуру России подтверждают недоговороспособность президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявило Минобороны России.

«Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений», — говорится в сообщении.

В заявлении Минобороны также указано, что 24 марта на фоне проходивших в Эр-Рияде переговоров между Россией и США Украина пыталась атаковать ударным беспилотником Глебовское подземное хранилище газа в Крыму.

Центральной темой российско-американской встречи стало обеспечение безопасности судоходства в Черном море. В ходе нее стороны также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры. Переговоры продлились в общей сложности 12 часов.

Госдеп США заявлял, что Вашингтон «никогда еще не был так близок к достижению мира, находясь всего в одном вздохе от завершения конфликта».

Ранее над акваторией Черного моря перехватили украинский беспилотник.