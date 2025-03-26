Омбудсмен Украины назвал «вирусным трендом» массовые нарушения прав человека в ТЦК

Нарушения прав человека в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на Украине носят массовый характер и стали «новым вирусным трендом». Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в стране Дмитрий Лубинец в своем Telegran-канале.

«Незаконные задержания и избиения от представителей ТЦК стали новым вирусным трендом», — отметил он и подчеркнул «системный и массовый характер» нарушений прав человека в ТЦК.

Лубинец подчеркнул, что сотрудники военкоматов на Украине применяют грубую физическую силу и избиения, проводят силовые задержания, провоцируют ДТП, чтобы остановить велосипедистов.

«Системность и масштабность этих нарушений требуют срочных решений на государственном уровне», — добавил омбудсмен.

12 марта сообщалось, что Верховная рада в первом чтении поддержала введение уголовной ответственности для сотрудников военкоматов и членов медицинских комиссий за нарушение правил призыва в ряды Вооруженных сил Украины.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее появилось видео, как военкомы на Украине забрали гулявшего с коляской мужчину.