Появилось видео, как военкомы на Украине забрали гулявшего с коляской мужчину

Опубликовано видео, как военкомы забирают украинца во время прогулки с младенцем

В Ровенской области на северо-западе Украины сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата) забрали мужчину, который вез по улице коляску с ребенком. Видео опубликовала «Страна.ua».

На записи видно, что мужчину сажают в автомобиль и увозят в неизвестном направлении. Коляска остается стоять на тротуаре.

Газета обращает внимание на то, что Центр противодействия дезинформации при СНБО (Совете национальной безопасности и обороны Украины) назвал это видео фейком. По данным ведомства, его первоисточник — пророссийский сайт в Чехии.

С прошлого октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. 12 марта Верховная рада в первом чтении поддержала введение уголовной ответственности для сотрудников военкоматов и членов медицинских комиссий за нарушение правил призыва в ряды Вооруженных сил Украины.

Ранее россиянина насильно мобилизовали на службу в ВСУ.