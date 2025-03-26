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Водитель автобуса пострадал при атаке украинского беспилотника в Горловке

Мэр Приходько: беспилотник ВСУ атаковал автобус в Горловке, ранен водитель
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Telegm-канал Приходько РИК

Беспилотный летательный аппарат атаковал маршрутный автобус в Горловке Донецкой народной республики, ранен водитель. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА ВФУ [вооруженных формирований Украины] в жилмассиве «Комсомолец» ранен водитель автобуса маршрута №2», — говорится в сообщении, опубликованном в 15:02 по московскому времени.

Приходько уточнил, что водитель находится в медицинском учреждении на операции.

22 марта Приходько заявил, что в Горловке ВСУ при помощи беспилотника атаковали бригаду скорой помощи. По его словам, работники не пострадали.

До этого в Горловке при атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ на пожарную часть пострадали два сотрудника МЧС России. В ведомстве уточнили, что ранены пожарный и водитель. Их доставили в больницу с акубаротравмой.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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