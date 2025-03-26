В РКК назвали количество найденных жителей Курской области

РКК: найдены более 2 тысяч жителей Курской области, с которыми потеряли связь

Российский Красный Крест нашел 2 088 жителей Курской области, с которыми была потеряна связь. Об этом сообщает Telegram-канал организации.

«Удалось установить судьбу и восстановить связь с 2 088 жителями Курской области, которые потеряли контакт с близкими. Таких ценных и важных результатов удалось добиться с августа 2024 года. Эта цифра постоянно растет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из 2 088 человек 1 753 — гражданские лица, 335 — военнослужащие. При этом общее количество принятых обращений составило 7 717, однако стоит помнить, что одного человека могут искать несколько родственников или знакомых.

До этого Российский Красный Крест (РКК) предупредил о новом способе мошенничества, при котором аферисты связываются с подписчиками группы от имени сотрудников организации.

В Красном Кресте уточнили, что аферисты используют фотографии сотрудников организации для обмана россиян.

Также мошенники могут писать родственникам военнослужащих от имени сотрудников Красного Креста.

Ранее мошенники обманули участника СВО на миллион рублей.