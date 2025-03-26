Российский командир рассказал о зачистке Курской области от остатков ВСУ

Командир разведроты гвардейского воздушно-десантного соединения с позывным «Гранит» рассказал РИА Новости, что подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) по нескольким направлениям выбивают остатки украинской пехоты с территории Курской области.

Военнослужащий подчеркнул, что первоначальной задачей российский войск является выход на государственную границу, вытеснение Вооруженных сил Украины (ВСУ) с курской земли и закрепление на рубежах для выполнения последующих задач.

По словам «Гранита», десантники продвигаются по нескольким направлениям одновременно, чтобы избежать растягивания линии фронта.

3 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее следователи выявили новые факты расправ ВСУ над мирными жителями Курской области.