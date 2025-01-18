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В Минобороны Румынии раскрыли подробности об упавшем в стране БПЛА

МО Румынии: в уезде Тулча обнаружили обломки дрона российского производства
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Creative Lab/Shutterstock

Румынское министерство обороны заявило, что в уезде Тулча были найдены обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) якобы российского производства. Комментарий военного ведомства республики по этому поводу опубликован на его официальном сайте.

Фрагменты дрона были обнаружены на территории страны 17 января. До этого местные системы мониторинга зафиксировали нарушение воздушного пространства Румынии, в связи с чем власти подняли в небо два истребителя F-16.

«Межведомственная группа <...> завершила расследование <...> в приграничной зоне уезда Тулча <...>. В результате падения обломков беспилотника элементы инфраструктуры не пострадали, материального ущерба не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Из текста следует, что фрагменты БПЛА нашли в двух районах — к югу от города Килии Веке, а также между населенными пунктами Чаталкей и Тудор Владимиреску. По данным министерства, здесь упали обломки дрона «производства РФ».

Как отметили в ведомстве, в настоящее время специалисты продолжают следить за ситуацией на границе. При этом Бухарест находится в постоянном контакте с союзными странами и оперативно передает им новую информацию.

Ранее на юго-востоке Молдавии обнаружили упавший беспилотник.

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