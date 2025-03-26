Минобороны РФ сообщило о поражении объектов ВПК Украины в 143 районах

Минобороны сообщило о поражении аэродромов, цехов беспилотников и складов ВСУ

Российские войска нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотников и складам боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны России, отметив, что поражены цели в 143 районах.

«Уничтожены объекты, обеспечивающие ремонт техники и логистику ВСУ. Нанесено поражение критически важным целям, включая производственные мощности и склады. Это снижает возможности Украины вести боевые действия», — добавили в Минобороны.

25 марта сообщалось, что российские дроны и артиллерия уничтожили украинскую пехоту под Часовым Яром. Отмечается, что разведка зафиксировала скопление украинской пехоты в лесном массиве.

Также во вторник российские военные освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области.

До этого в сводке оборонного ведомства сообщалось, что группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Мирное в Донецкой народной республике. В публикации подчеркивалось, что контроль над территорией населенного пункта был установлен благодаря активным и решительным действиям бойцов ВС РФ.

Ранее были названы возможные сроки ротации мобилизованных в зоне СВО.