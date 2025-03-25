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Группировка войск «Днепр» освободила населенный пункт в Запорожской области

Военные России освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, оперативное освобождение территории осуществляла российская группировка войск «Днепр».

До этого в сводке оборонного ведомства сообщалось, что группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Мирное в Донецкой народной республике. В публикации подчеркивалось, что контроль над территорией населенного пункта был установлен благодаря активным и решительным действиям бойцов ВС РФ.

24 марта ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры писал, что российские солдаты на Сумском направлении восстановили контроль над значительным участком государственной границы. По словам собеседника агентства, в районе Гуева военнослужащие ВС РФ продолжают зачищать от украинских войск лесополосы. Находящиеся в населенном пункте бойцы ВСУ лишены продуктов питания и боеприпасов.

Ранее Минобороны РФ обвинило Зеленского в недоговороспособности после ударов по России.

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